Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пострадавшим в Узгене оказана гуманитарная помощьПострадавшим в Узгене оказана гуманитарная помощьВ Кыргызстане скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог Бакир ЧодобаевВ Кыргызстане скончался ветеран ВОВ, заслуженный геолог Бакир Чодобаев

Космический аппарат Cassini записал звучание Сатурна

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359278_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423832-ru.html

Похожие новости

Аппарат омбудсмена проверил соблюдения прав призывников: Часть новобранцев не обеспечена горячим питанием и спальными местами в пунктах сбора

Руководитель аппарата Президента КР выступил на ежегодном собрании МДС

Военнослужащим Кыргызстана в 2017 году выделят 425 квартир, - Аппарат президента

В аппарате президента Кыргызстана предложили создать гостуркомпанию

В мэрии Оша есть 4 вице-мэра, чем они занимаются? - депутат о сокращении госаппарата

3 мая 2017, 9:32       Комментарии

Космический зонд Cassini при помощи научного инструмента RPWS (Radio and Plasma Wave Science) записала звуки Сатурна. Они представляют собой плазменные волны, которые создают заряженные частицы внутреннего кольца D планеты.
Как сообщает Росбалт со ссылкой на американское космическое агентство NASA, пространство между внутренним кольцом Сатурна и планетой практически не содержит частиц пыли.
Cassini впервые пролетела между Сатурном и ближайшим кольцом 26 апреля 2017 года, и данные, которые собрал космический аппарат, поступили на Землю.
Ранее сообщалось, что миссия Cassini подошла к финальному этапу. Аппарат будет уничтожен управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна 15 сентября 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум