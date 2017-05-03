Космический аппарат Cassini записал звучание Сатурна

3 мая 2017, 9:32 Комментарии

Космический зонд Cassini при помощи научного инструмента RPWS (Radio and Plasma Wave Science) записала звуки Сатурна. Они представляют собой плазменные волны, которые создают заряженные частицы внутреннего кольца D планеты.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на американское космическое агентство NASA, пространство между внутренним кольцом Сатурна и планетой практически не содержит частиц пыли.

Cassini впервые пролетела между Сатурном и ближайшим кольцом 26 апреля 2017 года, и данные, которые собрал космический аппарат, поступили на Землю.

Ранее сообщалось, что миссия Cassini подошла к финальному этапу. Аппарат будет уничтожен управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна 15 сентября 2017 года.