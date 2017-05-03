В Тогуз-Тороуском районе 4 200 домохозяйств перешли на цифровое телевидение

3 мая 2017, 9:37 Комментарии

В Тогуз-Тороуском районе из 5 409 на цифровое телевидение перешли 4 200 домохозяйств. Об этом сообщили представители местной власти на встрече актива района с заместителем министра культуры Айнурой Темирбековой и заместителем директора ОАО РПО РМТР Усаном Джанузаковым. По их данным на сегодняшний день процент подключенных в этом районе составляет 78%.

По словам замминистра культуры Айнуры Темирбековой, из 326 сел Кыргызстана, неохваченных ЦТВ, в Джалал-Абадской области расположено 66 населенных пунктов. На территории Тогуз-Тороуского района пока не видят цифру 6 сел, из которых в 4 селах: Табылгыты, Каба, Кара-Суу и Чет-Булак будут установлены цифровые автоматические телевизионные ретрансляторы (ЦАТР), а в двух селах - Орнок и Макмал каждое домохозяйство подключается к спутниковому телевидению индивидуально.

На встрече с жителями села Табылгыты представители государственных органов, отвечая на вопрос о подключении к ЦТВ сел, отметили, что установка ЦАТР будет происходить на втором этапе после 15 мая. До его установки пока не будет отключено аналоговое телевидение.

Напомним, что до отключения аналогового телевидения на всей территории Кыргызстана остается 12 дней.