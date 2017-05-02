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Пострадавшим в Узгене оказана гуманитарная помощь

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423829-ru.html

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Трагедия в Узгене: пострадавшим раздали гуманитарную помощь

3 мая 2017, 9:37       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Команда Красного Полумесяца Кыргызстана 2 апреля занималась распределением гуманитарной помощи, переселенным жителям села Курбу-Таш Узгенского района. Об этом сообщила пресс-служба Красного Полумесяца Кыргызстана.
Население получило необходимую помощь в виде брезентов, канистр для воды, кухонных наборов и постельных принадлежностей. Всего было роздано по 60 указанных наборов на каждую палатку.
Напомним, что МЧС КР ранее предоставил 61 палатку для эвакуации людей.Сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших.
На данный момент 69 обьектов находятся под угрозой из них 5 социальных объектов: ФАП, мечеть, школа, кладбище, детсад. На месте палаточного лагеря дежурит бригада врачей.
Справка: В селе Курбу-Таш проживает 1384 человек.
Национальное Общество Красного Полумесяца КР (НОКП) в рамках своей деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации давно и тесно сотрудничает с МЧС КР. В каждом регионе Кыргызстана есть мобильные национальные команды НОКП, которые реагируют во время чрезвычайных ситуаций природного характера. Их наипервейшая обязанность состоит в том, чтобы провести экстренную оценку в течение первых суток после бедствия и оказать гуманитарную помощь: пострадавшие получают продукты питания, предметы первой необходимости.
Все сотрудники Национального Общества Красного Полумесяца постоянно проходят специальное обучение и подготовку для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.
В рамках основной деятельности НОКП проводит локальные информационные кампании, чтобы жители особо опасных районов страны научились распознавать опасность и спасать жизни.

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