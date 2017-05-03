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В Бишкеке в связи с ремонтом инженерных сетей закрыты некоторые улицы - мэрия

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423828-ru.html

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3 мая 2017, 9:41       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. С 3 мая закрыто дорожное движение на улицах Калыка Акиева и Турусбекова, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на Управление капитального строительства.
По ее информации, улица Калыка Акиева будет закрыта на отрезке от улицы Токтогула до Чокморова. Ремонт сетей будет осуществляться ОсОО "Азиястройкомплекс и ЗАО "Кайнар". После завершения работ по ремонту инженерных сетей планируется ремонт улицы Калык Акиева в счет гранта КНР. Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с ремонтом инженерных сетей и продолжится до июля 2017 года.
Также ремонт теплосетей будет осуществляться подрядчиком ОсОО "КС Монтаж" на улице Турусбекова от Абдумомунова до Рыскулова. Ремонт продолжится до конца мая 2017 года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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