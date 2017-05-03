Конкурс Technovation Challenge впервые проводится на республиканском уровне

3 мая 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Кыргызстане 7 мая впервые пройдет республиканский конкурс Technovation Challenge, в котором примут 60 участников из восьми команд. Об этом сообщили в Technovation Challenge в Кыргызстане.

Кыргызстан стал одной из 40 стран мира, которая участвует в международном престижном конкурсе Technovation Challenge. Данный конкурс проводится второй год в Кыргызстане, и число команд-участников увеличилось с одной до восьми в этом году. Всего в конкурсе с начала января приняли участие более 140 человек, сформировавших 22 команды, со всех регионов страны.

Technovation Challenge – это международный конкурс для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, который впервые появился в Сан-Франциско, США. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девочек и женщин решать реальные проблемы общества с помощью технологий, а именно через разработку мобильных приложений. В рамках конкурса участницы вместе с наставниками (менторами) не только разрабатывали приложение, но и проводили маркетинговые исследования, писали бизнес-планы, снимали видео и приобрели много новых навыков. Участницам и ментору не обязательно владеть навыками программирования, т.к. во время участия они постепенно обучались и выполняли домашние задания. В процессе командной работы участницы учились программировать. В конкурсе участвует более 1000 команд из 40 стран мира. 10 лучших команд со всего мира выйдут в финал. Финалисты конкурса в сопровождении наставников получат приглашение от организаторов из Сан-Франциско, чтобы представить свои идеи на международном уровне и побороться за призовой фонд размером в 10 000 долларов США. В прошлом году в финал прошла команда девочек из Казахстана, которая разработала приложение по экологической тематике.

Во время конкурса прошедшие финалисты презентуют свои приложения, кратко расскажут о том, чему они научились и к чему они стремятся. Самый юный возраст участницы Айганыш – 12 лет, самой старшей Бермет – 17 лет. Айганыш всегда хотела научиться создавать приложения для смартфонов, и как только она услышала о конкурсе на ТВ она немедленно собрала группу девочек. Команда Айганыш зарегистрировалась на платформе Technovation, где им предстояло изучить теоретические материалы и сделать практические задания. В итоге через почти четыре месяца команда Айганыш создала прототип приложения, которое позволяет найти пункты приема мусора и при желании отправить заявку на вывоз мусора.

Каждая команда стремится попасть в финал, но главный результат - это заинтересовать и привлечь к программированию не только участниц, но и как можно большее число девочек и девушек, ведь это одна из популярных профессий, на специалистов которой ожидается увеличение спроса. И одна из основных целей конкурса не просто заинтересовать программированием, но и привлечь молодежь к решению социальных проблем страны.

Важную поддержку в организации и проведении республиканского мероприятия Technovation Challenge оказали TechWomen, КАРПОУ, Ололо Хаус, Кыргызско-Турецкий лицей и Школа программирования "Coder".