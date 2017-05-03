В Тогуз-Тороуском районе 4,2 тыс домохозяйств перешли на цифровое телевидение

3 мая 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Тогуз-Тороуском районе из 5 тыс 409 домохозяйств на цифровое телевидение перешли 4 тыс 200. Об этом сообщили представители местной власти на проходившей встрече актива района с заместителем министра культуры Айнурой Темирбековой и заместителем директора ОАО "РПО РМТР" Усаном Джанузаковым.

По их данным на сегодняшний день процент подключенных домохозяйств Тогуз-Тороузского района составляет 78%.

По словам заместителя министра культуры Айнуры Темирбековой, из 326 сел Кыргызстана, неохваченных ЦТВ, в Джалал-Абадской области расположено 66 населенных пунктов. На территории Тогуз-Тороуского района пока не видят цифру 6 сел, из которых в 4 селах: Табылгыты, Каба, Кара-Суу и Чет-Булак будут установлены ЦАТРы, а в 2 селах - Орнок и Макмал каждое домохозяйство подключается к спутниковому телевидению индивидуально.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры КР, на встрече с жителями села Табылгыты, представители государственных органов, отвечая на вопрос о подключении к ЦТВ сел, отметили, что установка ЦАТР будет происходить на втором этапе после 15 мая. До установки ЦАТР жители указанных сел не будут отключены от аналогового телевидения.

Напомним, что до отключения аналогового телевидения на всей территории Кыргызстана остается 13 дней.