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Улицы К.Акиева и Турусбекова будут закрыты для проезда с 3 мая

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423825-ru.html

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Из-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспорта

В связи с ремонтом участок ул.Калыка Акиева будет закрыт для движения транспорта

3 мая 2017, 9:13       Комментарии

В связи с ремонтом инженерных сетей улицы Калыка Акиева и Турусбекова с 3 мая будут закрыты для движения автотранспорта. Как сообщают в Управлении капитального строительства, улица Калыка Акиева будет закрыта на отрезке от улицы Токтогула до Чокморова. Ремонт сетей будет осуществляться ОсОО "Азиястройкомплекс" и ЗАО "Кайнар".
После завершения работ по ремонту инженерных сетей планируется ремонт улицы Калыка Акиева в счет гранта КНР. Улица будет закрыта до июля.
Также ремонт теплосетей будет осуществляться подрядчиком ОсОО "КС Монтаж" на улице Турусбекова от Абдумомунова до Рыскулова. Ремонт продолжится до конца мая.

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