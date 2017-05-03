Улицы К.Акиева и Турусбекова будут закрыты для проезда с 3 мая

3 мая 2017, 9:13 Комментарии

В связи с ремонтом инженерных сетей улицы Калыка Акиева и Турусбекова с 3 мая будут закрыты для движения автотранспорта. Как сообщают в Управлении капитального строительства, улица Калыка Акиева будет закрыта на отрезке от улицы Токтогула до Чокморова. Ремонт сетей будет осуществляться ОсОО "Азиястройкомплекс" и ЗАО "Кайнар".

После завершения работ по ремонту инженерных сетей планируется ремонт улицы Калыка Акиева в счет гранта КНР. Улица будет закрыта до июля.

Также ремонт теплосетей будет осуществляться подрядчиком ОсОО "КС Монтаж" на улице Турусбекова от Абдумомунова до Рыскулова. Ремонт продолжится до конца мая.