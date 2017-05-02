Трагедия в Узгене: пострадавшим раздали гуманитарную помощь

3 мая 2017, 9:19 Комментарии

Команда Красного Полумесяца Кыргызстана распределила гуманитарную помощь переселенным жителям села Курбу-Таш Узгенского района, сообщили в организации.

Населению раздали брезенты, канистры для воды, кухонные наборы и постельные принадлежност.

"На месте МЧС КР установило 61 палатку для эвакуации людей. Сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших. На данный момент 69 объектов находятся под угрозой из них 5 социальных объектов: ФАП, мечеть, школа, кладбище, детсад. На месте палаточного лагеря дежурит бригада врачей. В селе Курбу-Таш проживает 1384 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Накануне найдены тела трех девочек. Поиски остальных продолжаются.