В Анталье запретили распивать спиртное вне отелей и ресторанов

3 мая 2017, 8:57 Комментарии

Власти турецкой провинции Анталья ввели запрет на употребление спиртных напитков за пределами отелей и заведений общественного питания. Как пишет Медуза, предупреждение о запрете опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России.

Запрет распространяется на любое "публичное" употребление алкоголя" в виде, способном вызвать недовольство окружающих". Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир - около 1900 сомов.

К запрещенных местам относятся "открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, не оснащенные какими-либо сооружениями, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки".

С 2013 года в Турции действует закон, ужесточивший ограничения на продажу и употребление алкоголя. Он, в частности, запрещает продажу спиртных напитков в розницу после 22.00.

Анталья является популярным курортом среди кыргызстанцев, посещающих Турцию.