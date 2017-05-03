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Оппозиция в Венесуэле возводит баррикады, готовясь к "мегапротесту"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359276_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423820-ru.html

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3 мая 2017, 9:16       Комментарии

В Венесуэле активисты оппозиции возвели баррикады на улицах, требуя новых выборов. Политический и экономический кризис в стране углубляется, передает Би-би-си.
Оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.
Демонстрации протеста продолжаются уже около месяца. В столкновениях погибли 28 человек.
Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.
США считает это предложение попыткой удержаться у власти, а правительство Бразилии называет действия Мадуро "переворотом".
Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.
По словам Мадуро, депутатами новой Национальной ассамблеи будут обычные граждане.
Оппозиция призывает Мадуро уйти в отставку и требует президентских выборов, обвиняя президента и его политику в том, что в стране испытывается нехватка продовольствия, что уже привело к беспорядкам.
Мадуро отверг требования оппозиции и подписал президентский указ о создании конституционной ассамблеи, в которую войдут 500 человек. Если ему удастся переписать конституцию, то он сможет обойти конгресс страны, который контролируется оппозиционными партиями.
Президент Мадуро объявил об этом во время первомайской демонстрации, в которой приняли участие тысячи его сторонников.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.
Лидеры оппозиции призывают население провести "мега-протест" в среду.
Николас Мадуро был избран президентом в 2013 году, после кончины тогдашнего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
С тех пор падающие цены на нефть и экономическая политика правительства Мадуро привели к нехватке продовольствия, лекарств, детского молока и многих других предметов первой необходимости.
МВФ заявляет, что в этом году инфляция в Венесуэле превысит 700% в год.
Президентские выборы в стране намечены на конец следующего года.

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