В Оше открылся пункт регистрации авто по правилам ЕАЭС

3 мая 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В Оше открылся пункт регистрации автомобилей, где можно получить обязательный документ Евразийского экономического союза о безопасности конструкции машины, сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

Положение о наличии обязательного свидетельства вступило в силу 12 февраля. Согласно новым правилам, регистрация в системе ГРС будет производиться при наличии документов, выдаваемых испытательными лабораториями (центрами автомобильной диагностики). При этом новые правила регистрации не касаются автомобилистов, успевших растаможить свои машины до 12 февраля текущего года.

Первая лаборатория, где проверят авто на безопасность, открылась в Бишкеке по адресу: село Кок-Жар, улица Мадиева, 27.

Теперь такой пункт проверки автомобилей есть и в Ошской области. Обслуживает машины частная компания. В Минэкономики заявили, что она имеет в распоряжении необходимое измерительное оборудование и персонал, а помещения отвечают всем требованиям.

Лаборатория находится по улице Касымбекова, 6 в селе Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района.