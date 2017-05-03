В некоторых районах Бишкека в среду не будет света

3 мая 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в среду, 3 мая, возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов столицы, где возможны сбои:

<ul> <li>09.00-17.00 - проспекты Дэн Сяопина, Молодой Гвардии, Жибек Жолу, улицы Абдраева, Шуш-Тубе, Ростовская, Араванская, Куренкеева, Карадарьинская, Ахунбаева, Суванбердиева, Шукурова, Джантошева, Орозова, Месароша, Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулки Ясенский, Анарчинский, Почтовый тупик, Драгобычский, жилмассивы "Бакай-Ата", "Мурас-Ордо", "Арча-Бешик", дома №40 и 42 в микрорайоне "Аламедин-1", дом №15 в микрорайоне "Джал";</li> <li>09.00-14.00 - улицы Жукеева-Пудовкина, Медерова, жилмассив "Бакай-Ата";</li> <li>09.00-19.00 - улицы Куйбышева, Токтогула, Гоголя, Аул, 8 Марта;</li> <li>12.00-17.00 - улицы Чыйырды, Ак-Талаа, жилмассив "Бакай-Ата";</li> <li>13.00-18.00 - улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Керемет, жилмассив "Кок-Жар".</li> </ul> Список районов Чуйской области, где возможны сбои:

<ul> <li> 09.00-17.00 - села Маевка, Кок-Жар, Озерное, Лебединовка, Нижневосточное, Тош-Булак, Берюлю, Городская селекция (район ТЭЦ-2), Федоровка, Жекен, Чон-Арык, Новониколаевка; Кара-Балта: улицы Центральная, Памира, Тольятти, Октябрьская, Льва Толстого, Железнодорожная, Краснодарская, Крупская, Жайыл Баатыра, Комсомольская;</li> <li>09.00-13.00 - улица Карла Маркса и рынок "Береке" в Кара-Балте;</li> <li>10.00-17.00 - улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа и детский сад в селе Ленинском;</li> <li>13.00-17.00 - улица Кожомбердиева в Кара-Балте.</li> </ul> Отключения вероятны ввиду замены и ремонта оборудования, а также внутридомовых сетей.