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В некоторых районах Бишкека в среду не будет света

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423817-ru.html

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В Тогуз-Тороуском районе 4 200 домохозяйств перешли на цифровое телевидение

3 мая 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в среду, 3 мая, возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов столицы, где возможны сбои:
<ul> <li>09.00-17.00 - проспекты Дэн Сяопина, Молодой Гвардии, Жибек Жолу, улицы Абдраева, Шуш-Тубе, Ростовская, Араванская, Куренкеева, Карадарьинская, Ахунбаева, Суванбердиева, Шукурова, Джантошева, Орозова, Месароша, Гагарина, Дагестанская, Муромская, переулки Ясенский, Анарчинский, Почтовый тупик, Драгобычский, жилмассивы "Бакай-Ата", "Мурас-Ордо", "Арча-Бешик", дома №40 и 42 в микрорайоне "Аламедин-1", дом №15 в микрорайоне "Джал";</li> <li>09.00-14.00 - улицы Жукеева-Пудовкина, Медерова, жилмассив "Бакай-Ата";</li> <li>09.00-19.00 - улицы Куйбышева, Токтогула, Гоголя, Аул, 8 Марта;</li> <li>12.00-17.00 - улицы Чыйырды, Ак-Талаа, жилмассив "Бакай-Ата";</li> <li>13.00-18.00 - улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Керемет, жилмассив "Кок-Жар".</li> </ul> Список районов Чуйской области, где возможны сбои:
<ul> <li> 09.00-17.00 - села Маевка, Кок-Жар, Озерное, Лебединовка, Нижневосточное, Тош-Булак, Берюлю, Городская селекция (район ТЭЦ-2), Федоровка, Жекен, Чон-Арык, Новониколаевка; Кара-Балта: улицы Центральная, Памира, Тольятти, Октябрьская, Льва Толстого, Железнодорожная, Краснодарская, Крупская, Жайыл Баатыра, Комсомольская;</li> <li>09.00-13.00 - улица Карла Маркса и рынок "Береке" в Кара-Балте;</li> <li>10.00-17.00 - улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа и детский сад в селе Ленинском;</li> <li>13.00-17.00 - улица Кожомбердиева в Кара-Балте.</li> </ul> Отключения вероятны ввиду замены и ремонта оборудования, а также внутридомовых сетей.

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