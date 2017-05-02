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Красный полумесяц оказал гумпомощь пострадавшему в ходе оползня населению

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359273_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423815-ru.html

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Пострадавшим в Узгене оказана гуманитарная помощь

3 мая 2017, 8:22       Комментарии

Команда Красного Полумесяца Кыргызстана 2 мая оказала гуманитарную помощь, переселенным жителям села Курбу-Таш Узгенского района.
Население получило брезенты, канистры для воды, кухонные наборы и постельные принадлежности. Всего было роздано по 60 наборов на каждую палатку.
Напомним, что МЧС КР ранее предоставил 61 палатку для эвакуации людей. Сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших.
На данный момент 64 домов и 5 соцобъектов (ФАП, мечеть, школа, кладбище, детсад) находятся под угрозой. На месте палаточного лагеря дежурит бригада врачей.
Справка: В селе Курбу-Таш проживает 1384 человек.

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