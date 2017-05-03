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Абоненты сотовой связи могут закрепить свой номер при замене оператора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359270_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423813-ru.html

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Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"

3 мая 2017, 8:47       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "Об электрической и почтовой связи". Об этом сообщает отел информационной политики аппарата президента КР.
Законом вносится изменение в статью 94 Закона КР "Об электрической и почтовой связи" предусматривающее продление срока вступления услуги переносимости номеров с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года.
Услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи.

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