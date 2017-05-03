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Новости Кыргызстана

Из-за колебания курса доллара тарифы на газ в мае месяце сниженыИз-за колебания курса доллара тарифы на газ в мае месяце снижены

Positiff: Качели для особых детей, успешное выступление кыргызстанских спортсменов на чемпионатах по футболу и кикбоксингу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423812-ru.html

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В Бишкеке появились качели для особых детей

В Бишкеке появились качели для особых детей (фото)

3 мая 2017, 8:20       Комментарии

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Согласно курсу валют по отношению к сому, установленному Национальным банком КР на 2 мая 2017 года, 1 доллар США составил 67.5 сомов, 1 евро - 73.5818 сомов, 1 российский рубль - 1.1845 сомов и 1 казахский тенге - 0.2147 сомов.
По сообщению Кыргызгидромета, 3 мая по республике без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область ночью: +4...+9, днем: +20...+25
Таласская область ночью: +4...+9, днем: +20...+25
Баткенская область ночью: +5...+10, днем: +21...+26
Ошская и Жалал-Абадская области ночью: +6...+11, днем: +21...+26
Иссык-Кульская область ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2, днем: +13...+18
Нарынская область ночью: заморозки -1...-3, днем: +14...+19
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5...+7, максимальная температура воздуха днем +21...+23.
С уважением, АКИpress.

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