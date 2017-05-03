Positiff: Качели для особых детей, успешное выступление кыргызстанских спортсменов на чемпионатах по футболу и кикбоксингу

3 мая 2017, 8:20 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели!

Мэрия Бишкека 29 апреля в честь Дня города запустила городские фонтаны

В Бишкеке на бульварах Эркиндик и Молодой Гвардии появились качели для особых детей

В Нарыне началось строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников ГСИН

В Майлуу-Суу школьный театр "Мельпомена" с участием младшеклассников поставил спектакль-микс "Красная Шапочка"

Кыргызстанец Рустам Ибрагимов завоевал два золота на чемпионате Азии по кикбоксингу по версии WAKO в Ашхабаде

Кыргызстанец Алмаз Мирзалиев забил 21 гол и выиграл золото чемпионата Турции по футболу

Согласно курсу валют по отношению к сому, установленному Национальным банком КР на 2 мая 2017 года, 1 доллар США составил 67.5 сомов, 1 евро - 73.5818 сомов, 1 российский рубль - 1.1845 сомов и 1 казахский тенге - 0.2147 сомов.

По сообщению Кыргызгидромета, 3 мая по республике без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область ночью: +4...+9, днем: +20...+25

Таласская область ночью: +4...+9, днем: +20...+25

Баткенская область ночью: +5...+10, днем: +21...+26

Ошская и Жалал-Абадская области ночью: +6...+11, днем: +21...+26

Иссык-Кульская область ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2, днем: +13...+18

Нарынская область ночью: заморозки -1...-3, днем: +14...+19

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5...+7, максимальная температура воздуха днем +21...+23.

С уважением, АКИpress.