Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент оказал матпомощь родственникам семей погибших от оползняПрезидент оказал матпомощь родственникам семей погибших от оползняNegatiff: Смерть 5-летнего мальчика в результате ДТП, задержание уроженки КР в Санкт-Петербурге за незаконную продажу алкоголяNegatiff: Смерть 5-летнего мальчика в результате ДТП, задержание уроженки КР в Санкт-Петербурге за незаконную продажу алкоголя

В Испании создали мороженое из пива

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359249_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423811-ru.html

Похожие новости

В Ошской области зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

В Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

Сапар Исаков: "Проект "Таза коом" создаст лучшие условия для граждан"

С. Жээнбеков: Концепция региональной политики создаст условия для устойчивого развития регионов

В Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцев

3 мая 2017, 8:08       Комментарии

Испанские кулинары создали мороженое из пива, получившее название Enigma Origen. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал "Испания по-русски".
Десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, проходившей в Мадриде с 24 по 27 апреля. Над ним работала команда, состоящая из представителей небольшой пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителя мороженого AcaramHelados.
Отмечается, что десерт сделан исключительно из натурального сырья без добавления каких-либо ароматизаторов и консервантов. Мороженое ярко янтарного цвета обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, который характерен для сортов крафтового пива, выпускаемого Cervezas Enigma. Уточняется, что десерт имеет послевкусие хмеля и солода.
В дальнейшем пивное мороженое можно будет заказать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум