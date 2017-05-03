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Президент оказал матпомощь родственникам семей погибших от оползня

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359271_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423810-ru.html

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Алмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.Аюу

А.Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу

3 мая 2017, 8:10       Комментарии

Алмазбек Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Распоряжением главы государства из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 000 (семьсот тысяч) сомов для оказания материальной помощи по 100 000 (сто тысяч) сомов родственникам семей Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области.

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