Negatiff: Смерть 5-летнего мальчика в результате ДТП, задержание уроженки КР в Санкт-Петербурге за незаконную продажу алкоголя

3 мая 2017, 8:00 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет вниманию читателей подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера. В Баткене под колесами Lexus GS300 скончался 5-летний ребенок

По некоторым данным, мальчик выбежал на дорогу.

В Кара-Суу погиб 66-летний мужчина, упавший вместе с лошадью в реку

Тело мужчины было обнаружено 2 мая в двух километрах вниз по течению реки.

В Санкт-Петербурге задержана уроженка Кыргызстана, которая продавала алкоголь в запрещенное время

Выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске за грабеж в течение почти 5 лет.

В 10 мкр автомашина "Форд Фокус" врезалась в припаркованные авто

По словам очевидцев, авто гоняло на большой скорости и дрифтовало в этом районе.

В селе Дейрес Аксыйского района Жалал-Абадской области местные жители вынуждены ездить за питьевой водой на расстояние 30 км

При стирке жители используют дождевую воду, а также специально набирают снег, чтобы превратить его в воду.