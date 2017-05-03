Negatiff: Смерть 5-летнего мальчика в результате ДТП, задержание уроженки КР в Санкт-Петербурге за незаконную продажу алкоголя

3 мая 2017, 8:00 Комментарии
Информационное агентство АКИpress представляет вниманию читателей подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера. В Баткене под колесами Lexus GS300 скончался 5-летний ребенок
По некоторым данным, мальчик выбежал на дорогу.
В Кара-Суу погиб 66-летний мужчина, упавший вместе с лошадью в реку
Тело мужчины было обнаружено 2 мая в двух километрах вниз по течению реки.
В Санкт-Петербурге задержана уроженка Кыргызстана, которая продавала алкоголь в запрещенное время
Выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске за грабеж в течение почти 5 лет.
В 10 мкр автомашина "Форд Фокус" врезалась в припаркованные авто
По словам очевидцев, авто гоняло на большой скорости и дрифтовало в этом районе.
В селе Дейрес Аксыйского района Жалал-Абадской области местные жители вынуждены ездить за питьевой водой на расстояние 30 км
При стирке жители используют дождевую воду, а также специально набирают снег, чтобы превратить его в воду.