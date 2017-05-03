Тепло и без осадков — погода в Бишкеке на 3 мая

3 мая 2017, 7:45 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 3 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в ночь на четверг столбик термометра покажет +8...+10.

Согласно прогнозу, такая погода сохранится до 5 мая.

Синоптики распространили штормовое предупреждение. 3 мая ночью в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской котловины сохранятся заморозки до -3 градусов. Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.