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Тепло и без осадков — погода в Бишкеке на 3 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423807-ru.html

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В Бишкеке появились качели для особых детей

3 мая 2017, 7:45       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 3 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла, в ночь на четверг столбик термометра покажет +8...+10.
Согласно прогнозу, такая погода сохранится до 5 мая.
Синоптики распространили штормовое предупреждение. 3 мая ночью в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской котловины сохранятся заморозки до -3 градусов. Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.

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