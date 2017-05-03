В Астане улицу назвали в честь писателя Ч.Айтматова

3 мая 2017, 6:40 Комментарии

Бишкекский горкенеш и маслихат Астаны обсудили переименование одной из улиц Астаны по увековечению памяти Чынгыза Айтматова, народного писателя Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского горкенеша.

Данный вопрос был обсужден в ходе поездки депутатов БГК в Астану.

Как стало известно, одна из центральных улиц Астаны, согласно решению ономастической комиссии и постановлению маслихата столицы Казахстана, уже переименована в улицу имени Чынгыза Айтматова.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки БГК и маслихат Астаны подписали соглашение о сотрудничестве между представительными органами местного самоуправления.