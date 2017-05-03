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В Астане улицу назвали в честь писателя Ч.Айтматова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423806-ru.html

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3 мая 2017, 6:40       Комментарии

Бишкекский горкенеш и маслихат Астаны обсудили переименование одной из улиц Астаны по увековечению памяти Чынгыза Айтматова, народного писателя Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского горкенеша.
Данный вопрос был обсужден в ходе поездки депутатов БГК в Астану.
Как стало известно, одна из центральных улиц Астаны, согласно решению ономастической комиссии и постановлению маслихата столицы Казахстана, уже переименована в улицу имени Чынгыза Айтматова.
Ранее сообщалось, что в ходе поездки БГК и маслихат Астаны подписали соглашение о сотрудничестве между представительными органами местного самоуправления.

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