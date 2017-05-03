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В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразияВ 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия

В тендере на строительство дома для сотрудников ГКНБ участвовала только одна компания, ставшая победителем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423805-ru.html

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3 мая 2017, 2:23       Комментарии

Стал известен победитель тендера на строительство дома для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.
Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, торги выиграла единственная подавшая конкурсные заявки компания - общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3", предложившая сумму в 90 млн 284 тыс. 518 сомов (заявленная ГКНБ - 91 млн 749 тыс. 760 сомов).
Ведомство объявляло тендер на строительство двухподъездного 54-квартирного жилого дома 105 серии, "под ключ", с благоустройством придомовой территории и подключением к инженерным сетям.
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО "СМУ-3" прошло перерегистрацию в 2005 году. Его руководителем является Мендеев Айдар Сагынбекович, учредители: ОАО ДСК "Азат" и Мендеев Айдар Сагынбекович.

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