3 мая 2017, 0:20 Комментарии

В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

480 человек были привлечены к административной ответственности.

887,8 тыс. сомов было взыскано в виде штрафов за нарушение законодательства по охране растительного и животного мира. По искам было взыскано 2 млн 681,1 тыс. сомов.