В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
480 человек были привлечены к административной ответственности.
887,8 тыс. сомов было взыскано в виде штрафов за нарушение законодательства по охране растительного и животного мира. По искам было взыскано 2 млн 681,1 тыс. сомов.
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