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Новости Кыргызстана

Сколько предлагают компании за ремонт подземки возле Филармонии?Сколько предлагают компании за ремонт подземки возле Филармонии?

В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423804-ru.html

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В Петербурге возбуждено уголовное дело против сотрудника метрополитена

3 мая 2017, 0:20       Комментарии

В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
480 человек были привлечены к административной ответственности.
887,8 тыс. сомов было взыскано в виде штрафов за нарушение законодательства по охране растительного и животного мира. По искам было взыскано 2 млн 681,1 тыс. сомов.

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