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Новости Кыргызстана

Трагедия в Аюу — найдено тело 4-летнего ребенкаТрагедия в Аюу — найдено тело 4-летнего ребенка

Сколько предлагают компании за ремонт подземки возле Филармонии?

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423803-ru.html

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2 мая 2017, 22:19       Комментарии

Тендерная комиссия вскрыла заявки для участия в тендере Управления капитального строительства мэрии Бишкека на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.
Согласно сайту госзакупок, на ремонт УКС планирует потратить 33 млн 450 тыс. сомов.
Вскрытие тендерных заявок состоялось 30 марта.
Так, заявки подали:
- ОсОО "ГлавТехИнвест" предложило сумму в 27 млн 596 тыс. 158 сомов;
- ОсОО ЗиАРСтрой предложило на капремонт 33 млн 400 тыс. 624 сома;
- ОсОО "БИОР" - 33 млн 403 тыс. 183 сома;
- ОсОО "Строительная компания "Шер Курулуш" - 30 млн 721 тыс. 475 сомов;
- ОсОО "Модерно Строй" - 32 млн 787 тыс. 538 сомов;
- ОсОО "Ал-А-Бер" - 30 млн 312 тыс. 29 сомов;
- ОсОО "Бийик KG" - 31 млн 948 тыс. 948 сомов;
- ОсОО Проджэк - 28 млн 213 тыс. 840 сомов;
- ОсОО "Бейне Строй" - 25 млн 192 тыс. 417 сомов;
- ОсОО "Байэл-А-Курулуш" - 26 млн 196 тыс. 35 сомов;
- многоотраслевая производственная фирма "Максат" - 28,2 млн сомов;
- ОсОО "Бем-Ас" - 25 млн 434 тыс. 36 сомов.
Итоги торгов пока не опубликованы.

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