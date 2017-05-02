Сколько предлагают компании за ремонт подземки возле Филармонии?

2 мая 2017, 22:19 Комментарии

Тендерная комиссия вскрыла заявки для участия в тендере Управления капитального строительства мэрии Бишкека на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса.

Согласно сайту госзакупок, на ремонт УКС планирует потратить 33 млн 450 тыс. сомов.

Вскрытие тендерных заявок состоялось 30 марта.

Так, заявки подали:

- ОсОО "ГлавТехИнвест" предложило сумму в 27 млн 596 тыс. 158 сомов;

- ОсОО ЗиАРСтрой предложило на капремонт 33 млн 400 тыс. 624 сома;

- ОсОО "БИОР" - 33 млн 403 тыс. 183 сома;

- ОсОО "Строительная компания "Шер Курулуш" - 30 млн 721 тыс. 475 сомов;

- ОсОО "Модерно Строй" - 32 млн 787 тыс. 538 сомов;

- ОсОО "Ал-А-Бер" - 30 млн 312 тыс. 29 сомов;

- ОсОО "Бийик KG" - 31 млн 948 тыс. 948 сомов;

- ОсОО Проджэк - 28 млн 213 тыс. 840 сомов;

- ОсОО "Бейне Строй" - 25 млн 192 тыс. 417 сомов;

- ОсОО "Байэл-А-Курулуш" - 26 млн 196 тыс. 35 сомов;

- многоотраслевая производственная фирма "Максат" - 28,2 млн сомов;

- ОсОО "Бем-Ас" - 25 млн 434 тыс. 36 сомов.

Итоги торгов пока не опубликованы.