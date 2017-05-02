Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров приступил к работе

2 мая 2017, 21:48 Комментарии

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, назначенный на должность 14 апреля решением Совета коллективной безопасности, приступил к выполнению своих обязанностей со 2 мая 2017 года.

Как рассказала пресс-служба ОДКБ, по прибытию в Секретариат ОДКБ Ю.Хачатуров встретился с коллективом.

Касаясь приоритетов в своей деятельности на посту генсека, он обозначил главный из них - дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами-членами ОДКБ.

3 мая Ю.Хачатуров примет участие в запланированном заседании Постоянного совета организации.