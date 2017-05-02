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Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров приступил к работе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423802-ru.html

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2 мая 2017, 21:48       Комментарии

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, назначенный на должность 14 апреля решением Совета коллективной безопасности, приступил к выполнению своих обязанностей со 2 мая 2017 года.
Как рассказала пресс-служба ОДКБ, по прибытию в Секретариат ОДКБ Ю.Хачатуров встретился с коллективом.
Касаясь приоритетов в своей деятельности на посту генсека, он обозначил главный из них - дальнейшее укрепление взаимодействия между государствами-членами ОДКБ.
3 мая Ю.Хачатуров примет участие в запланированном заседании Постоянного совета организации.

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