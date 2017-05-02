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Новости Кыргызстана

Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров приступил к работеНовый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров приступил к работе

Трагедия в Аюу — найдено тело 4-летнего ребенка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423801-ru.html

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2 мая 2017, 21:50       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Найдено еще одно тело на месте схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба МЧС КР.
30 апреля были найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки. Сегодня в 18.45 нашли тело 39-летнего мужчины (К. И.).
"В 19.55 обнаружено тело мальчика 2013 года рождения", - говорится в сообщении.
В связи с наступлением темноты поиски прекращены, они возобновятся завтра.
В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура.

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