Трагедия в Аюу — найдено тело 4-летнего ребенка

2 мая 2017, 21:50 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Найдено еще одно тело на месте схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба МЧС КР.

30 апреля были найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки. Сегодня в 18.45 нашли тело 39-летнего мужчины (К. И.).

"В 19.55 обнаружено тело мальчика 2013 года рождения", - говорится в сообщении.

В связи с наступлением темноты поиски прекращены, они возобновятся завтра.

В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура.