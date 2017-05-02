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Вопрос о переселении жителей села Аюу в безопасное место решается, - первый вице-премьер-министр

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423800-ru.html

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2 мая 2017, 21:17       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 2 мая встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области на месте трагедии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Вопрос о переселении жителей села Аюу в безопасное место решается. На новом месте, куда планируется переселить жителей села Аюу, будет проведено электричество, проложена дорога, решен вопрос с чистой питьевой и поливной водой. Никто один на один с постигшей бедой не останется. Помощь будет оказана всем пострадавшим жителям села Аюу", - сказал первый вице-премьер-министр.
Семьям погибших передана от имени президента материальная помощь по 100 тыс. сомов, от имени правительства - по 70 тыс. сомов.
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, оползень сошел на село Аюу рано утром 29 апреля. В результате оползень накрыл семь жилых домов, в которых находилось 24 человека. Спасателями и гражданами, участвующими в поисково-спасательной операции, были извлечены тела трех погибших.

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