Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Оползень в Узгене: найдено еще одно телоОползень в Узгене: найдено еще одно телоИ жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 маяИ жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 мая

В июне Кыргызстан посетит генеральный секретарь ООН

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-iyun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423799-ru.html

Похожие новости

Газ в Кыргызстане подешевел. Немного

И жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 мая

А ты ответишь на вопросы кыргызстанцев в "Что? Где? Когда?"

Какие страны кыргызстанцы могут посетить без виз

Омбудсмен озвучил проблемы, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в Кыргызстане

2 мая 2017, 19:30       Комментарии

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кыргызстан запланирован на июнь 2017 года. Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым.
Встреча состоялась сегодня, 2 мая, в Ашхабаде, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.
«Петко Драганов проинформировал главу МИД КР Э. Абдылдаева о планируемом в июне 2017 года визите генерального секретаря ООН А. Гутерриша в Кыргызскую Республику, а также о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом», — отмечают в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности Центра ООН по превентивной дипломатии в регионе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум