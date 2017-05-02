В июне Кыргызстан посетит генеральный секретарь ООН

2 мая 2017, 19:30 Комментарии

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кыргызстан запланирован на июнь 2017 года. Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Петко Драгановым.

Встреча состоялась сегодня, 2 мая, в Ашхабаде, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.

«Петко Драганов проинформировал главу МИД КР Э. Абдылдаева о планируемом в июне 2017 года визите генерального секретаря ООН А. Гутерриша в Кыргызскую Республику, а также о прорабатываемой встрече на высоком уровне по вопросам борьбы с терроризмом», — отмечают в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах и деятельности Центра ООН по превентивной дипломатии в регионе.