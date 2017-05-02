Более 160 новобранцев приняли приняли присягу, - Генштаб

2 мая 2017, 20:51 Комментарии

Более 160 новобранцев дали 2 мая клятву на верность родине во время церемонии принятия воинской присяги войсковой части 73809 сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана.

Как сообщили в Генштабе, церемония прошла в присутствии командиров, представителей руководства сухопутных войск, ветеранов вооруженны сил, а также родных и близких новобранцев.

В ходе мероприятия были организованы показательные выступления в исполнении новобранцев по рукопашному бою и строевым приемам с оружием. Для родителей и близких солдат была организована экскурсия по территории части с посещением казарменных помещений, столовой, спортивного зала и учебных классов.

"Церемония принятия воинской присяги проходит после завершения курса молодого бойца, во время которого новобранцы изучают войсковой распорядок дня, основные положения общевоинских уставов, военную технику и вооружение, получают уроки строевой и физической подготовки", - пояснила пресс-служба Генштаба.

Войсковая часть 73809 является старейшей в вооруженных силах Кыргызстана и в следующем году будет отмечать свой 100-летний юбилей.