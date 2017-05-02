Газ в Кыргызстане подешевел. Немного

2 мая 2017, 20:48 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Природный газ в апреле подешевел на 18-20 тыйынов, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

"Тарифы на природный газ на май 2017 года для населения республики составили 14,19 сома за один кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом налога на добавленную стоимость и НсП - 17,42 сома, без учета НсП1 - 17,26. Налог с продаж (НсП) применяется только при оплате в наличной форме", - говорится в сообщении.

Таким образом, цена на газ для населения снизилась на 18 тыйынов, для промышленных предприятий - на 20 (вне зависимости от формы оплаты).

В соответствии с приказами Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса, ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сома к доллару, устанавливаемому Нацбанком КР на первое число каждого месяца. К началу мая курс составил 67,5 сома, а месяц назад был на 1,07 выше.