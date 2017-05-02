Оползень в Узгене: найдено еще одно тело

2 мая 2017, 19:54 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Найдено еще одно тело на месте схода оползня в селе Аюу, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.

В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки.

"Тело найдено 2 мая в 18.45. На данный момент известна лишь эта информация, личность погибшего устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Поисковые работы в понедельник начались в 8 утра. На месте работают около 280 человек из числа спасателей, военнослужащих и пожарных.