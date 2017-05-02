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И жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 маяИ жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 мая

Оползень в Узгене: найдено еще одно тело

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423796-ru.html

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В Алайском районе оползень начал движение — видео МЧС

2 мая 2017, 19:54       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Найдено еще одно тело на месте схода оползня в селе Аюу, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.
В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела трех человек - двоих детей и 20-летней девушки.
"Тело найдено 2 мая в 18.45. На данный момент известна лишь эта информация, личность погибшего устанавливается", - сказали в пресс-службе.
Поисковые работы в понедельник начались в 8 утра. На месте работают около 280 человек из числа спасателей, военнослужащих и пожарных.

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