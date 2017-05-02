И жара, и заморозки — погода по Кыргызстану на 3 мая

2 мая 2017, 19:12 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. По всей территории республики 3 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области осадков не ожидается. Ночная температура +4...+9, днем до 25 градусов тепла.

В Таласской области также без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +4...+9, а днем воздух прогреется до 25 выше нуля.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях без осадков.

В Баткенской области ночью 5-10 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 21-26 выше нуля.

В Ошской и Джалал-Абадской областях ночью до 11 градусов выше нуля, днем до 26 со знаком "плюс".

В Иссык-Кульской долине осадки не прогнозируются. Ночная температура в пределах 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.

В Нарынской области без осадков. Ночью заморозки до -3, днем воздух прогреется до +14...+19.

В Оше без осадков. Ветер западный, 4-7 метров в секунду. Ночью до 10 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 26 выше нуля.

В Бишкеке в среду без осадков, температура воздуха ночью +7 градусов, днем до +26.

Синоптики распространили штормовое предупреждение. 3 мая ночью в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской котловины сохранятся заморозки до -3 градусов. Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.