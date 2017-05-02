М.Абулгазиев встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в с.Аюу

2 мая 2017, 18:43 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области на месте трагедии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"От имени Президента Алмазбека Атамбаева и Правительства Кыргызской Республики выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вопрос о переселении жителей села Аюу в безопасное место решается. На новом месте, куда планируется переселить жителей села Аюу, будет проведено электричество, проложена дорога, решен вопрос с чистой питьевой и поливной водой. Никто один на один с постигшей бедой не останется. Помощь будет оказана всем пострадавшим жителям села Аюу", - подчеркнул М.Абулгазиев.

Семьям погибших переданы от имени Президента КР материальная помощь по 100 тысяч сомов, от имени Правительства КР - по 70 тысяч сомов.

На встрече с родственниками погибших представители духовенства сообщили жителям села Аюу о фатве (религиозном предписании), подготовленной Советом улемов Кыргызской Республики по вопросу захоронения граждан, погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области. В нем было отмечено, что в случае, если человек погиб в результате оползня, снежной лавины, обрушения стены дома и найти его тело не представляется возможным, местом захоронения может считаться то место, где находится тело погибшего. На этом месте может быть прочитана "жаназа" (молитва по усопшим, совершаемая перед погребением).

После прочтения "жаназы", представители духовенства предложили родственникам погибших при сходе оползня граждан рассмотреть вопрос о прекращении поиска тел погибших.

По данным МЧС КР, оползень сошел на село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области рано утром 29 апреля 2017 года. В результате оползень накрыл семь жилых домов, в которых, по предварительным данным находилось 24 человека. Спасателями и гражданами, участвующими в поисково-спасательной операции, было извлечено тела трех погибших.