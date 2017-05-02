Внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности

2 мая 2017, 19:03 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Кодекс КР об административной ответственности". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон направлен на реализацию "Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств – членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства – члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 годы" (Программа). Кыргызская Республика присоединилась к Программе в соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 декабря 2015 года №39.

Основной целью Программы является формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках Евразийского экономического союза и облегчение доступа перевозчикам государств – членов ЕАЭС к оказанию услуг грузового автомобильного транспорта на всей территории Союза независимо от гражданства и государства регистрации автотранспортных средств.

Присоединившись к данной Программе, автоперевозчикам Кыргызской Республики открывается возможность осуществления каботажных перевозок грузов на территории других государств-членов Союза в попутном направлении к месту следующей загрузки или возвращении транспортного средства в свое государство. Взамен Кыргызская Республика также предоставляет возможность осуществления каботажных перевозок перевозчикам государств – членов ЕАЭС на территории нашего государства.

Реализация Программы предусматривает снижение удельного веса и протяженности порожних пробегов и транспортных издержек потребителей услуг грузового автомобильного транспорта, повышение эффективности использования автотранспортных средств при осуществлении международных грузовых перевозок, определение единых условий и правил предоставления услуг грузового автомобильного транспорта в рамках ЕАЭС.

Разделом 6 Программы установлено, что "государства-члены примут меры по обеспечению ответственности за нарушение условий и правил осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов и такие меры должны быть скоординированными, эффективными, соразмерными и должны оказывать сдерживающее воздействие".

В этой связи, в абзац второй статьи 2134 Кодекса об административной ответственности вносится изменение, предусматривающее увеличение размера налагаемого административного штрафа на иностранного перевозчика за нарушение запрета на осуществление каботажных автомобильных перевозок на территории КР. Данное увеличение размера административного штрафа обеспечивает соразмерность штрафов на территории стран-участников ЕАЭС. По этой же причине вносится соответствующее изменение в абзац пятый статьи 30 Кодекса, предусматривающее возможность наложение административного штрафа по статье 2134 больше установленного максимального размера штрафа для граждан.

Кроме того, во исполнение установленных Программой задач, Законом устанавливается отдельное положение для перевозчиков стран – членов Евразийского экономического союза. Так, статья 2134дополняется частью 2, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение перевозчиками государств-членов Евразийского экономического союза условий осуществления автомобильной перевозки грузов между пунктами, расположенными на территории КР.

Указанная статья также дополняется примечанием, предусматривающим допуск на осуществление перевозчиками государств-членов Евразийского экономического союза автомобильной перевозки грузов (кроме опасных) между пунктами, расположенными на территории КР, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и другими документами, входящими в право Евразийского экономического союза.

Порядок осуществления каботажных перевозок регулируется разделом 4 Программы, которым установлено, что "право осуществления каботажной автомобильной перевозки грузов по территории государства-члена предоставляется перевозчикам, зарегистрированным в других государствах-членах, только после завершения международной перевозки грузов автомобильным транспортом на территории этого государства-члена. Не допускается осуществление каботажной автомобильной перевозки грузов транспортным средством перевозчика, зарегистрированного на территории одного государства-члена, прибывшим на территорию другого государства-члена порожним".