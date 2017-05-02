День 2 Мая: "Безопасный город" – в "чистые руки"?

2 мая 2017, 18:46 Комментарии

Редко руководство страны берется за долгосрочный план. Последние 10 лет страна жила с коротким горизонтом планирования, в первую очередь из-за политической обстановки - власти вели борьбу за выживание и работали в стиле пожарной команды.

Теперь такой план в процессе разработки. Как говорил президент Атамбаев на последнем заседании Национального Стратегии по устойчивому развитию, в план надо "закидывать" цели по максимуму и даже исполнение половины из них будет считаться успехом.

Долгосрочный план - это, прежде всего, формирование образа будущего страны. То есть сегодня власть отвечает на вопрос: какой будет страна, в нашем случае, в 2040 году? Чтобы ответить на этот вопрос, в стране нужно выстроить систему ценностей, обрисовать "идеальное" государство и изложить пути достижения этой цели.

Достижение плана должно идти параллельно выстраиванию эффективного госуправления. Именно здесь на помощь должны прийти последние технологические достижения. К тому же движение в сторону эффективного управления означает реформирование, потому что нынешние институты абсолютно неэффективные.

Мир стремительно глобализируется, он стоит на пороге новой технологической революции (четвертая промышленная революция). Привычные вещи оцифровываются (digitalization), соединяются с интернетом (internet of things) и собираются в большие данные (big data).

В этой ситуации конкуренция между странами возрастает и начинает формироваться новая зависимость - технологически отсталые страны будут всегда зависеть от технологически развитых стран и это разделение происходит именно сейчас.

Новый проект Taza koom, рожденный в предвыборном пылу, вроде должен решать эти вызовы. Пока про сам проект известно мало - только презентация перед донорами о преимуществах технологии при оказании государственных услуг. Конечно, потенциал этого проекта огромный и в некоторой степени речь идет даже о выживании государства при новом витке технологической конкуренции.

Поэтому, не хотелось бы, чтобы сбылись прогнозы скептиков о том, что проект не пойдет дальше фандрайзинга для предвыборной кампании...

В последние недели проект "Безопасный город" опять в повестке дня. Его пытаются реанимировать в рамках Taza koom и в проекте наметился новый конкурент на место МВД. Речь идет о "Кыргызтелекоме".

Сегодня председатель правления "Кыргызтелекома" Нурлан Мадаминов в парламентском Комитете транспорта, коммуникации презентовал уже, как хотелось бы, не проект "Безопасный город", а "Безопасная страна" в рамках реализации проекта "Таза коом".

Аргументы "Кыргызтелекома" понятны - проект на базе ОАО буде дешевле за счет уже имеющихся коммуникаций, помещений и технического персонала. По словам Мадаминова, ресурсы проекта есть на 65-75%, осталось только докупить видеокамеры и программное обеспечение.

Другой немаловажный аргумент озвучил глава комитета Марат Аманкулов - деньги, заработанные Кыргызтелекомом в проекте, поможет госкомпании (90% акций принадлежит ФУГИ) перестать быть убыточным.

Однако проблема в одном - "Эффективность, чистота, прибыльность, современный менеджмент" и "Кыргызтелеком" в общественном сознании понятия трудно совместимые. Череда нескончаемых скандалов преследует это госкомпанию начиная с эпохи Акаева до прошлогоднего сговора с казахскими провайдерами и повышения цен на интернет. Сам Мадаминов был назначен на волне кадровых перестановок после скандала.

После пяти лет неудачных попыток внедрить проект "Безопасный город" у заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова остался только один аргумент - безопасность страны. Поэтому, контроль за проектом по этим соображениям должен быть закреплен за МВД. Но ведомство не против "технической" поддержки.

О каких суммах идет речь? Единственная камера с фото- и видео-фиксацией была установлена в феврале 2016 года возле авторынка в Военно-Антоновке. За это время комплекс камер, стоимостью 4,7 млн сомов, зафиксировал 84 486 нарушений и выписал почти столько же штрафов на суммы от 500 до 2000 сомов. Собираемость штрафов составила 25% или 10,4 млн сомов. Всего по проекту планируется установить более 2 тыс. комплектов. Очень неплохой бизнес.

С точки зрения бизнеса, Мадаминов для "Кыргызтелекома" рассчитывает получать 30% расщепления от штрафов. Речь может идти о миллиардах сомов. Наконец, контроль над Центром обработки данных, кроме денег, даст нескончаемые политические дивиденты.

По проекту осталось политическое решение правительства (судя по поступающей информации, проект теперь будут продвигать в рамках "Таза коом"), утвердить принцип финансирования, то есть изыскать деньги и, наконец, дождаться 2019 года в лучшем случае.

Пока в комитете ЖК по транспорту, коммутациям, архитектуре и строительству обиделись, что начальник Главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев дважды проигнорировал их заседание. Поэтому комитет единогласно внес предложение рассмотреть его соответствие занимаемой должности. Обида - это и есть депутатский ответ на мясорубку на наших дорогах.