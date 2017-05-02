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Новости Кыргызстана

День 2 Мая: "Безопасный город" – в "чистые руки"?День 2 Мая: "Безопасный город" – в "чистые руки"?

"Мобильное рабство" решили отменить в 2018 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423789-ru.html

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2 мая 2017, 18:56       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Президент подписал поправки в Закон "Об электрической и о почтовой связи", предусматривающий перенос сроков отмены "мобильного рабства".
Закон предполагал возможность сохранения номера телефона абонента даже в случае смены сотового оператора. Документ приняли в марте 2015 года, а в силу он должен был вступить 1 января 2016-го.
Однако, как ранее сообщили в Госагентстве связи, из-за несвоевременной подготовки документов по организации этой услуги, а также из-за технических вопросов закон так и не вступил в силу.
Теперь поправки вступят в силу 1 января 2018 года.

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