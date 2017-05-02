"Мобильное рабство" решили отменить в 2018 году

2 мая 2017, 18:56 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Президент подписал поправки в Закон "Об электрической и о почтовой связи", предусматривающий перенос сроков отмены "мобильного рабства".

Закон предполагал возможность сохранения номера телефона абонента даже в случае смены сотового оператора. Документ приняли в марте 2015 года, а в силу он должен был вступить 1 января 2016-го.

Однако, как ранее сообщили в Госагентстве связи, из-за несвоевременной подготовки документов по организации этой услуги, а также из-за технических вопросов закон так и не вступил в силу.

Теперь поправки вступят в силу 1 января 2018 года.