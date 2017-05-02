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День 2 Мая: "Безопасный город" – в "чистые руки"?День 2 Мая: "Безопасный город" – в "чистые руки"?Подписан Закон "О внесении изменения в Закон КР "Об электрической и почтовой связи"Подписан Закон "О внесении изменения в Закон КР "Об электрической и почтовой связи"

Услуга переносимости номеров мобильными операторами продлена до 2018 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/usluga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423788-ru.html

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2 мая 2017, 18:32       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", сообщает пресс-служба президента.
Законом вносится изменение в статью 94 Закона "Об электрической и почтовой связи" предусматривающее продление срока вступления услуги переносимости номеров с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года.
"Услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи", – говорится в сообщении.

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