Услуга переносимости номеров мобильными операторами продлена до 2018 года

2 мая 2017, 18:32 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", сообщает пресс-служба президента.

Законом вносится изменение в статью 94 Закона "Об электрической и почтовой связи" предусматривающее продление срока вступления услуги переносимости номеров с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года.

"Услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи", – говорится в сообщении.