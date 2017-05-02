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С.Жээнбеков: "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры г.Джалал-Абад"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423787-ru.html

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2 мая 2017, 18:16       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры города Джалал-Абад", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 мая, в ходе осмотра и ознакомления с ходом реконструкции ряда инфраструктурных объектов Джалал-Абадской области.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в частности, премьер-министр осмотрел дорогу соединяющую села Тайгараев и Тош-Кутчу Сузакского района, находящуюся в плачевном состоянии.
Местные жители на встрече с Премьер-министром сообщили, что в связи с погодными условиями и плохим состоянием дороги в весеннее, осеннее и зимнее время проезд на данном участке приостанавливается.
С.Жээнбеков ознакомившись с ситуацией, поручил Министерству транспорта и дорог изучить данный вопрос и внести соответствующие предложения.
Кроме того Глава Правительства ознакомился с проектами по асфальтированию улиц Барпы сейил и Токтогула города Джалал-Абад и также поручил Министерству транспорта и дорог ускорить разработку ТЭО по данным проектам.
Затем С.Жээнбеков ознакомился с проектом подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Нагимы Айтматовой.
Мэр города Джалал-Абад Салайдин Авазов проинформировал, что предусматривается строительство подземного перехода длиною в 30,9 метров и шириною в 7,8 метров.
"Строительство подземки предполагается в связи с увеличением транспортного потока и во избежание возможных автомобильных пробок в городе. На данные цели потребуется более 20 миллионов сомов", - сказал Салайдин Авазов.
Он также сообщил, что на центральных улицах города уже функционируют надземные переходы, строительство которых предусмотрено и в дальнейшем.
Премьер-министр напомнил, что в связи с самороспуском Джалал-Абадского городского кенеша, не был утвержден бюджет города на текущий год, в связи с чем на данный момент затруднена реализация различных проектов.
Глава Правительства выразил уверенность в том, что новоизбранные депутаты горкенеша в первую очередь займутся утверждением бюджета города.

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