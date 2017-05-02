С.Жээнбеков: "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры г.Джалал-Абад"

2 мая 2017, 18:16 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры города Джалал-Абад", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 мая, в ходе осмотра и ознакомления с ходом реконструкции ряда инфраструктурных объектов Джалал-Абадской области.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в частности, премьер-министр осмотрел дорогу соединяющую села Тайгараев и Тош-Кутчу Сузакского района, находящуюся в плачевном состоянии.

Местные жители на встрече с Премьер-министром сообщили, что в связи с погодными условиями и плохим состоянием дороги в весеннее, осеннее и зимнее время проезд на данном участке приостанавливается.

С.Жээнбеков ознакомившись с ситуацией, поручил Министерству транспорта и дорог изучить данный вопрос и внести соответствующие предложения.

Кроме того Глава Правительства ознакомился с проектами по асфальтированию улиц Барпы сейил и Токтогула города Джалал-Абад и также поручил Министерству транспорта и дорог ускорить разработку ТЭО по данным проектам.

Затем С.Жээнбеков ознакомился с проектом подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Нагимы Айтматовой.

Мэр города Джалал-Абад Салайдин Авазов проинформировал, что предусматривается строительство подземного перехода длиною в 30,9 метров и шириною в 7,8 метров.

"Строительство подземки предполагается в связи с увеличением транспортного потока и во избежание возможных автомобильных пробок в городе. На данные цели потребуется более 20 миллионов сомов", - сказал Салайдин Авазов.

Он также сообщил, что на центральных улицах города уже функционируют надземные переходы, строительство которых предусмотрено и в дальнейшем.

Премьер-министр напомнил, что в связи с самороспуском Джалал-Абадского городского кенеша, не был утвержден бюджет города на текущий год, в связи с чем на данный момент затруднена реализация различных проектов.

Глава Правительства выразил уверенность в том, что новоизбранные депутаты горкенеша в первую очередь займутся утверждением бюджета города.