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Президент выделил по 100 тыс. сомов родственникам погибших под оползнем в селе АюуПрезидент выделил по 100 тыс. сомов родственникам погибших под оползнем в селе АюуС.Жээнбеков: "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры г.Джалал-Абад"С.Жээнбеков: "В рамках Концепции развития регионов страны предусмотрено улучшение инфраструктуры г.Джалал-Абад"

Алмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423786-ru.html

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2 мая 2017, 18:19       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Распоряжением Президента КР Алмазбека Атамбаева из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 тыс сомов для оказания материальной помощи по 100 тыс сомов родственникам семей Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

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