Алмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.Аюу

2 мая 2017, 18:19 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Распоряжением Президента КР Алмазбека Атамбаева из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 тыс сомов для оказания материальной помощи по 100 тыс сомов родственникам семей Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.