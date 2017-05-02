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В Бельгии состоялся вечер кыргызской культуры, приуроченный к 1 мая

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bel-gii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423785-ru.html

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Кыргызский фильм "Кентавр" выиграл главный приз кинофестиваля в Бельгии

2 мая 2017, 18:27       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В рамках празднования 1 мая в Брюсселе (Бельгия) прошел вечер кыргызской культуры. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в Бельгии.
Вечер посетили около 100 бельгийцев и соотечественников, проживающих в Бельгии. Мероприятие позволило продемонстрировать национальный колорит и культуру страны, рассказать о туристическом и инвестиционном потенциале Кыргызстана.
В официальной части мероприятия была сделана презентация о Кыргызстане и его туристическом потенциале, о действующем безвизовом режиме для ряда европейских стран, включая Бельгию. Гости вечера имели возможность задать интересующиеся вопросы, получить консультации у специалистов, запланировать свой отдых и на месте забронировать тур в КР.
В течение вечера европейским гостям была предоставлена возможность ознакомиться с образцами кыргызского народно-прикладного искусства из кожи (кожаные картины, сумки, камчи) и войлока (шырдаки, калпаки, шелковые шарфы с войлочным орнаментом и пр.), а также ювелирные изделия из серебра.
Кыргызстанка А.Жамашбек кызы поразила иностранных гостей своей виртуозной игрой на комузе и исполнением песен на кыргызском языке.
В продолжение вечера гости отведали традиционные блюда кыргызской кухни: манты, плов, боорсок, чак-чак и пр., В целях презентации отечественной сельскохозяйственной продукции в Бельгии, Посольством были представлены разные сорта меда и сухофруктов: курага, изюм, фисташки, миндаль и пр.

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