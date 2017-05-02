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А.Атамбаев оказал материальную помощь родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423783-ru.html

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2 мая 2017, 18:13       Комментарии

Распоряжением президента Алмазбека Атамбаева из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 тыс. сомов для оказания материальной помощи по 100 тыс. сомов родственникам семей погибших в результате схода оползня в селе Аюу. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В частности, помощь оказана родственникам Р.Ж.Абдразаковой, Ф.А.Камчыева, И.Н.Коргонбаева, М.Н.Коргонбаева, А.Х.Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области.

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