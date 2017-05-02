Экс-министр Беков получил медаль МЧС России за спасение женщины

2 мая 2017, 18:26 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана Торогул Беков получил медаль МЧС России за спасение женщины.

Как пишет Беков на своей странице в Facebook, он служит Кыргызстану даже за его пределами. Фотографии с церемонии вручения награды также опубликованы в соцсетях.

В августе прошлого года пензенские СМИ сообщили, что кыргызстанец спас тонувшую в озере пенсионерку. Инцидент произошел 3 июля.

Беков прыгнул в воду, доплыл до утопающей и вытащил ее на берег. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего доставили ее в городскую больницу № 1.

По словам Бекова, он живет в России с февраля 2016 года. Работает руководителем общества с ограниченной ответственностью (сельхозпредприятие) "Агро эко".

Интервью Торогула Бекова о том, как он спас женщину, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>