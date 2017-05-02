Экс-министр Беков получил медаль МЧС России за спасение женщины

2 мая 2017, 18:26 Комментарии
БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана Торогул Беков получил медаль МЧС России за спасение женщины.
Как пишет Беков на своей странице в Facebook, он служит Кыргызстану даже за его пределами. Фотографии с церемонии вручения награды также опубликованы в соцсетях.
В августе прошлого года пензенские СМИ сообщили, что кыргызстанец спас тонувшую в озере пенсионерку. Инцидент произошел 3 июля.
Беков прыгнул в воду, доплыл до утопающей и вытащил ее на берег. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего доставили ее в городскую больницу № 1.
По словам Бекова, он живет в России с февраля 2016 года. Работает руководителем общества с ограниченной ответственностью (сельхозпредприятие) "Агро эко".
Интервью Торогула Бекова о том, как он спас женщину, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>