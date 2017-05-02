Омбудсмен озвучил проблемы, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в Кыргызстане

2 мая 2017, 17:59 Комментарии

Главный правозащитник Кыргызстана Кубат Оторбаев обозначил несколько проблем, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в процессе прохождения военной службы в республике.

"В последние годы под руководством президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева государство сформировало профессиональную армию, проводит работу по реформированию Вооруженных сил, отвечающую интересам страны. Однако усилия главного военного органа не будет иметь эффекта без должного внимания к ним со стороны органов власти Кыргызстана и без общественной поддержки. Сегодня Институт омбудсмена акцентировал внимание на наболевших вопросах данной сферы, были выработаны конкретные рекомендации для решения некоторых из этих проблем", — отметил Кубат Оторбаев, выступая на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Особое внимание омбудсмен уделил вопросу суицидов среди военнослужащих. По данному вопросу Кубат Оторбаев предложил внести изменения в Закон КР "Об обязательном госстраховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц" о выплате страховой суммы родным военнослужащим, даже если смерть застрахованного лица наступила вследствие суицида.

Также был поднят вопрос относительно питания военнослужащих, находящихся на службе в городе Майлуу-Суу. Несмотря на то, что Майлуу-Суу является одним из самых загрязненных мест на всей земле по радиации, норма питания военнослужащих остается общевойсковой.

"В 2013 году американский экологический фонд Blacksmith Institute составил список 35 городов планеты с самой неблагоприятной экологической обстановкой. Город Майлуу-Суу, находящийся в Джалал-Абадской области, занял в этом перечне седьмое место, то есть попал в десятку самых загрязненных населенных пунктов мира. В городе и окрестностях располагаются 23 хвостохранилища и 13 горных отвалов. К типам загрязнений, выявленных в Майлуу-Суу, отнесены радиоактивный уран, шахтные отходы, тяжелые металлы и цианиды. Общий объем захороненных отходов составляет 2,9 миллиона кубометров", — отмечают в пресс-службе омбудсмена.

В связи с этим Оторбаев завил о необходимости изучения практики питания в зоне радиоактивных излучений и, при необходимости, расширения списка продуктов, составляющих норму питания части, расположенной в городе Майлуу-Суу. Омбудсмен также внес на рассмотрение рекомендацию правительству Кыргызской Республики пересмотреть нормы продовольственного пайка с учетом индексации и привести к фактической стоимости.