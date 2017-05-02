В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 мая отключат электричество

2 мая 2017, 18:10 Комментарии

3 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– улицы Карадарьинская, Ахунбаева, Суванбердиева, Шукурова, Джантошева, Гагарина, Дагестанская, Муромская, Орозова, Мессароша, переулки Ясенский, Анарчинский, Драгобычский, Почтовый тупик;

– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Анарбек, Ак-Сай, Арашан), "Мурас-Ордо";

– микрорайон "Аламедин-1", №№40, 42, "Джал", №№23, 15.

С 13:00 до 18:00:

– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Керемет).

С 9:00 до 14:00:

– улицы Жукеева-Пудовкина, Медерова, ж/м "Бакай-Ата" (улицы Эр Табылды, Жээк).

С 12:00 до 17:00:

– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Чыйырды, Ак-Талаа).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Аул, 8 Марта, Куйбышева, Токтогула, Гоголя.

С 9:00 до 12:00:

– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Алтымышева, Кошон, Ак-Марал, Тогуз-Тутун, Шербет, Арча-Бешик).

С 9:30 до 17:00:

– улицы Абдраева, Дэн Сяопина, Шуш-Тубе, Ростовская, Араванская, Куренкеева, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Набережная, Совхозная, Школьная);

– села Кок-Жар (улицы Кок-Джарская, Достук, Шабдан баатыра, Конур Осмон, Егимбаева, Маликова, Чон-Багыш, Уметалиева, Карагул Акмат), Городская селекция (район ТЭЦ-2)

– села Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, Комсомольская, проспект Победы), Озерное, Нижневосточное, Тош-Булак, Берюлю, Федоровка, Жекен, Чон-Арык, Новониколаевка;

– город Кара-Балта (улицы Центральная, Памира, Тольятти, Октябрьская, Льва Толстого, Железнодорожная, Краснодарская, Крупской, Жайыл баатыра, Комсомольская).

С 10:00 до 17:00:

– село Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад).

С 9:00 до 13:00:

– город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, рынок "Береке").

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (улица Кожомбердиева).