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Новости Кыргызстана

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 3 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423780-ru.html

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В Бишкеке пройдут Национальные соревнования Enactus Кыргызстан – 2017

2 мая 2017, 18:10       Комментарии

3 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
– улицы Карадарьинская, Ахунбаева, Суванбердиева, Шукурова, Джантошева, Гагарина, Дагестанская, Муромская, Орозова, Мессароша, переулки Ясенский, Анарчинский, Драгобычский, Почтовый тупик;
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Анарбек, Ак-Сай, Арашан), "Мурас-Ордо";
– микрорайон "Аламедин-1", №№40, 42, "Джал", №№23, 15.
С 13:00 до 18:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Керемет).
С 9:00 до 14:00:
– улицы Жукеева-Пудовкина, Медерова, ж/м "Бакай-Ата" (улицы Эр Табылды, Жээк).
С 12:00 до 17:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Чыйырды, Ак-Талаа).
С 9:00 до 19:00:
– улицы Аул, 8 Марта, Куйбышева, Токтогула, Гоголя.
С 9:00 до 12:00:
– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Алтымышева, Кошон, Ак-Марал, Тогуз-Тутун, Шербет, Арча-Бешик).
С 9:30 до 17:00:
– улицы Абдраева, Дэн Сяопина, Шуш-Тубе, Ростовская, Араванская, Куренкеева, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Набережная, Совхозная, Школьная);
– села Кок-Жар (улицы Кок-Джарская, Достук, Шабдан баатыра, Конур Осмон, Егимбаева, Маликова, Чон-Багыш, Уметалиева, Карагул Акмат), Городская селекция (район ТЭЦ-2)
– села Лебединовка (улицы Садовая, Мичурина, Комсомольская, проспект Победы), Озерное, Нижневосточное, Тош-Булак, Берюлю, Федоровка, Жекен, Чон-Арык, Новониколаевка;
– город Кара-Балта (улицы Центральная, Памира, Тольятти, Октябрьская, Льва Толстого, Железнодорожная, Краснодарская, Крупской, Жайыл баатыра, Комсомольская).
С 10:00 до 17:00:
– село Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад).
С 9:00 до 13:00:
– город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, рынок "Береке").
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (улица Кожомбердиева).

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