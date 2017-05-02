Президент выделил по 100 тыс. сомов родственникам погибших под оползнем в селе Аюу

2 мая 2017, 18:21 Комментарии

Распоряжением Алмазбека Атамбаева из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 тыс. сомов для оказания материальной помощи по 100 тыс. сомов родственникам Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. 30 апреля найдены тела троих. Поисковые работы продолжаются.