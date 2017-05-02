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Экс-министр Беков получил медаль МЧС России за спасение женщиныЭкс-министр Беков получил медаль МЧС России за спасение женщиныАлмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.АюуАлмазбек Атамбаев оказал матпомощь родственникам погибших под оползнем в с.Аюу

Президент выделил по 100 тыс. сомов родственникам погибших под оползнем в селе Аюу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423779-ru.html

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2 мая 2017, 18:21       Комментарии

Распоряжением Алмазбека Атамбаева из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 700 тыс. сомов для оказания материальной помощи по 100 тыс. сомов родственникам Р.Ж. Абдразаковой, Ф.А. Камчыева, И.Н. Коргонбаева, М.Н. Коргонбаева, А.Х. Разабаева, М.Х. Разабаевой, Х. Разабаева, погибших в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного округа Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба президента.
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. 30 апреля найдены тела троих. Поисковые работы продолжаются.

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