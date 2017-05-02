В Чуйской области впервые состоялся турнир по национальной борьбе кыргыз курош

2 мая 2017, 17:56 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Чуйской области впервые состоялся областной турнир по национальной борьбе Кыргыз курош среди мужчин на "Кубок Губернатора". Об этом сообщил в пресс-службе полпредства правительства в Чуйской области.

Как отмечается, сегодняшнее мероприятие приурочено к Году нравственности, воспитанию и культуры. Целью данного мероприятия является популяризация национальной борьбы курош среди подростков и взрослого населения Чуйской области.

Участниками соревнования были 54 представителя из 8 районов и г.Токмок. Победители соревнований награждены денежными премиями, медалями и Кубком губернатора.

Полномочный представитель ПКР в Чуйской области Б.Кудайбергенов призвал молодежь заниматься спортом, уделять больше внимания своему досугу и поблагодарил акимов за поддержку своих команд.

По итогам соревнований, в общекомандном зачете Ысык-Атинский район занял почетное первое место, Чуйский район – второе место, г.Токмок – третье место.