Какие страны кыргызстанцы могут посетить без виз

2 мая 2017, 18:04 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В преддверии сезона, "Кабар" публикует списки стран, которые кыргызстанцы могут посетить, не имея визу. А также список стран, граждане которых могут посетить нашу страну без виз.

В рамках Соглашения о безвизовом передвижении граждан государств-участниц СНГ граждане Кыргызстана могут без виз посетить - Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Беларусь, Казахстан, Россию и Таджикистан. С этими странами действует безвизовый режим. Однако это не отменяет правил регистрации по месту прибытия.

Монголия и Украину кыргызстанцы также могут посетить без визы сроком до 90 дней. Турцию и Узбекистан до 60 дней, а Малайзию до 30 дней.

В то же время, от визовых требований сроком до 60 дней для пребывания на территории Кыргызстана освобождаются граждане следующих государств:

1.Австралийский союз

2. Республика Австрия

3. Королевство Бельгия

4. Босния и Герцеговина

5. Ватикан

6. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

7. Венгрия

8. Федеративная Республика Германия

9. Королевство Нидерландов

10. Греческая Республика

11. Королевство Дания

12. Исландия

13. Ирландия

14. Королевство Испания

15. Итальянская Республика

16. Канада

17. Республика Корея

18. Государство Кувейт

19. Латвийская Республика

20. Литовская Республика

21. Княжество Лихтенштейн

22. Великое Герцогство Люксембург

23. Республика Мальта

24. Княжество Монако

25. Новая Зеландия

26. Королевство Норвегия

27. Объединенные Арабские Эмираты

28. Республика Польша

29. Португальская Республика

30. Королевство Саудовская Аравия

31. Республика Сингапур

32. Словацкая Республика

33. Республика Словения

34. Соединенные Штаты Америки

35. Финляндская Республика

36. Французская Республика

37. Республика Хорватия

38. Чешская Республика

39. Швейцарская Конфедерация

40. Королевство Швеция

41. Эстонская Республика

42. Государство Катар

43. Государство Бруней-Даруссалам

44. Королевство Бахрейн

45. Япония до 60

Граждане нижеперечисленных государств могут получить визы Кыргызстане в упрощенном порядке (то есть на месте по прибытии):

1. Австрийская Республика

2. Австралия

3. Королевство Бельгия

4. Республика Болгария

5. Босния и Герцеговина

6. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

7. Венгерская Республика

8. Федеративная Республика Германия

9. Греческая Республика

10. Королевство Дания

11. Государство Израиль

12. Ирландская Республика

13. Республика Исландия

14. Королевство Испания

15. Итальянская Республика

16. Канада

17. Республика Кипр

18. Республика Корея

19. Литовская Республика

20. Латвийская Республика

21. Княжество Лихтенштейн

22. Великое Герцогство Люксембург

23. Республика Македония

24. Республика Мальта

25. Княжество Монако

26. Королевство Нидерландов

27. Королевство Норвегия

28. Новая Зеландия

29. Республика Польша

30. Португальская Республика

31. Республика Румыния

32. Республика Сербия

33. Республика Словения

34. Сингапур

35. Словацкая Республика

36. Соединенные Штаты Америки

37. Турецкая Республика

38. Финляндская Республика

39. Французская Республика

40. Республика Хорватия

41. Республика Черногория

42. Чешская Республика

43. Швейцарская Конфедерация

44. Королевство Швеция

45. Эстонская Республика

46. Андорра

47. Аргентина

48. Бразилия

49. Ватикан

50. Вьетнам

51. Королевство Таиланд

52. Королевство Саудовской Аравии

53. Мексика

54. Объединенные Арабские Эмираты

55. Сан-Марино

56. Филиппины

57. Республика Албания

58. Бруней-Даруссалам

59. Республика Индонезия

60. Южно-Африканская Республика

61. Республика Чили

62. Боливарианская Республика Венесуэла

63. Государство Катар

64. Государство Кувейт

65. Султанат Оман

66. Королевство Бахрейн

67. Япония

При намерении провести в Кыргызстане больше 60 дней, им необходимо оформить визу.

Источник МИД КР