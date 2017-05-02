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Омбудсмен предлагает выплачивать страховку родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть наступила вследствие суицида

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423775-ru.html

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2 мая 2017, 17:46       Комментарии

Омбудсмен Кыргызстана Кубатбек Оторбаев предлагает выплачивать страховые суммы родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть застрахованного лица наступила вследствие суицида. Такое предложение он высказал 2 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. По его словам, необходимо внести поправки в закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц".
Депутат Алмазбек Баатырбеков ("Кыргызстан") внес предложение поднять все закрытые уголовные дела по фактам суицидов среди военнослужащих.
Также омбудсмен поднял вопрос питания военнослужащих в городе Майлы-Суу Жалал-Абадской области. Как отметил он, несмотря на то, что в Майлы-Суу повышенный радиационный фон, норма питания несущих там службу остается общевойсковой. Он попросил добавить необходимые продукты в норму питания части, расположенной в городе.

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