Омбудсмен предлагает выплачивать страховку родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть наступила вследствие суицида

2 мая 2017, 17:46 Комментарии

Омбудсмен Кыргызстана Кубатбек Оторбаев предлагает выплачивать страховые суммы родным военнослужащих в случае их гибели, даже если смерть застрахованного лица наступила вследствие суицида. Такое предложение он высказал 2 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. По его словам, необходимо внести поправки в закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц".

Депутат Алмазбек Баатырбеков ("Кыргызстан") внес предложение поднять все закрытые уголовные дела по фактам суицидов среди военнослужащих.

Также омбудсмен поднял вопрос питания военнослужащих в городе Майлы-Суу Жалал-Абадской области. Как отметил он, несмотря на то, что в Майлы-Суу повышенный радиационный фон, норма питания несущих там службу остается общевойсковой. Он попросил добавить необходимые продукты в норму питания части, расположенной в городе.