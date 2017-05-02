Аппарат омбудсмена проверил соблюдения прав призывников: Часть новобранцев не обеспечена горячим питанием и спальными местами в пунктах сбора

2 мая 2017, 18:03 Комментарии

Аппарат омбудсмена провел мониторинг соблюдения прав призывников. Об этом стало известно 2 мая на закрытом заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. В мониторинге было охвачено 13 призывных комиссий, количество опрошенных призывников составило 355 человек.

По словам главного правозащитника страны Кубата Оторбаева, из 207 призывников, принявших участие в опросе в сборных пунктах, на вопрос "Обеспечивают ли вас питанием в сборном пункте?" 145 ответили утвердительно, 62 ответили "нет". Из них 49 призывников на вопрос "Если нет, то как вы питаетесь?" сообщили, что покупают еду в столовой, 5 брали еду с собой, двум привозили еду родственники.

Также стало известно, что 14 призывников сообщили о недостаточном количестве спальных мест, 192 человека ответили положительно.

Омбудсмен попросил органы местной власти и госадминистрации упорядочить организацию горячего питания призывников и укомплектовать спальные помещения в сборных пунктах.