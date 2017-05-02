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Какие страны кыргызстанцы могут посетить без визКакие страны кыргызстанцы могут посетить без визОмбудсмен озвучил проблемы, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в КыргызстанеОмбудсмен озвучил проблемы, с которыми сталкиваются призывники и военнослужащие в Кыргызстане

Аппарат омбудсмена проверил соблюдения прав призывников: Часть новобранцев не обеспечена горячим питанием и спальными местами в пунктах сбора

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423774-ru.html

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2 мая 2017, 18:03       Комментарии

Аппарат омбудсмена провел мониторинг соблюдения прав призывников. Об этом стало известно 2 мая на закрытом заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. В мониторинге было охвачено 13 призывных комиссий, количество опрошенных призывников составило 355 человек.
По словам главного правозащитника страны Кубата Оторбаева, из 207 призывников, принявших участие в опросе в сборных пунктах, на вопрос "Обеспечивают ли вас питанием в сборном пункте?" 145 ответили утвердительно, 62 ответили "нет". Из них 49 призывников на вопрос "Если нет, то как вы питаетесь?" сообщили, что покупают еду в столовой, 5 брали еду с собой, двум привозили еду родственники.
Также стало известно, что 14 призывников сообщили о недостаточном количестве спальных мест, 192 человека ответили положительно.
Омбудсмен попросил органы местной власти и госадминистрации упорядочить организацию горячего питания призывников и укомплектовать спальные помещения в сборных пунктах.

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