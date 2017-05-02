Останки погибших кыргызстанцев на свалке в Москве — информация проверяется

2 мая 2017, 17:08 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Посольство Кыргызстана в России проверяет информацию СМИ, что на мусорной свалке в Москве найдены останки кыргызстанцев, выброшенные на помойку сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Направлен запрос в правоохранительные органы, прокуратуру и Следственный комитет о проверке по данному факту.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что две человеческие кости, образцы кожи и волосы обнаружил на свалке водитель мусоровоза. Там же лежала некая расписка о получении останков.

Шофер сообщил о непонятной находке в ОМВД "Царицыно". Полицейские, приехавшие на место, изучили бумаги. Оказалось, что останки забрал из морга следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД.

Газета пишет, что в его производстве находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими (гражданами Кыргызстана). Авария произошла в январе, а тела жертв сильно обгорели. Их отправили на экспертизу, а после на родину - для захоронения. Некоторые фрагменты так и остались в морге.

Не так давно следователю ГСУ позвонили и сказали, что заключение экспертизы готово. Останки ему отдали вместе с заключением судмедэкспертизы. Следователь не мог их не забрать - тогда ему не отдали бы на руки нужный документ. К сведению, останки не являются вещественным доказательством, отмечает издание.

По процедуре в этом случае следователь должен был сразу сдать их в крематорий для утилизации, однако он этого не сделал, скорее всего, из-за бюрократических сложностей в оформлении документов, пишет "МК". Поэтому предполагается, что следователь мог просто выбросить останки на мусорную свалку.