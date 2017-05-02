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Сооронбай Жээнбеков посетил село Кок Алма, где накануне сошел оползень

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423772-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков посетил с.Кок Алма, где накануне сошел оползень

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Генсек ООН посетит Кыргызстан

2 мая 2017, 17:32       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 мая, в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области посетил село Кок-Алма Базар-Коргонского района, где накануне сошел оползень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.
В результате схода оползня жертв и разрушений не было. Благодаря своевременной работе МЧС Кыргызстана за ночь было эвакуировано 5000 жителей Базар-Коргонского и Ноокенского районов.
По информации акима района Айбека Бегимкулова, объем стихийного бедствия составил 750 тысяч кубических метров. В связи с происшествием глава правительства поручил соответствующим государственным органам ускорить работы по ликвидации последствий оползня.
В Базар-Коргонском районе Сооронбай Жээнбеков также осмотрел состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в селе Чкалов, которые ранее были частично смыты в связи с увеличением объема воды в реках. Аким района Айбек Бегимкулов представил соответствующую информацию и сообщил, что на данный момент в связи с угрозой полного разрушения мостов их эксплуатация приостановлена.
Сооронбай Жээнбеков поручил министерству транспорта и дорог совместно с министерством чрезвычайных ситуаций разработать проекты новых мостов. Также в срок до июня текущего года, после уменьшения русла реки, поручено произвести демонтаж старого моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур. Акиму района совместно с органами гражданской защиты поручено усилить информационную кампанию среди местного населения о возможных очагах стихийных бедствий и активизировать работы по переселению населения в более безопасные зоны.

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