Сооронбай Жээнбеков посетил село Кок Алма, где накануне сошел оползень

2 мая 2017, 17:32 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 мая, в рамках рабочей поездки по Джалал-Абадской области посетил село Кок-Алма Базар-Коргонского района, где накануне сошел оползень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.

В результате схода оползня жертв и разрушений не было. Благодаря своевременной работе МЧС Кыргызстана за ночь было эвакуировано 5000 жителей Базар-Коргонского и Ноокенского районов.

По информации акима района Айбека Бегимкулова, объем стихийного бедствия составил 750 тысяч кубических метров. В связи с происшествием глава правительства поручил соответствующим государственным органам ускорить работы по ликвидации последствий оползня.

В Базар-Коргонском районе Сооронбай Жээнбеков также осмотрел состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в селе Чкалов, которые ранее были частично смыты в связи с увеличением объема воды в реках. Аким района Айбек Бегимкулов представил соответствующую информацию и сообщил, что на данный момент в связи с угрозой полного разрушения мостов их эксплуатация приостановлена.

Сооронбай Жээнбеков поручил министерству транспорта и дорог совместно с министерством чрезвычайных ситуаций разработать проекты новых мостов. Также в срок до июня текущего года, после уменьшения русла реки, поручено произвести демонтаж старого моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур. Акиму района совместно с органами гражданской защиты поручено усилить информационную кампанию среди местного населения о возможных очагах стихийных бедствий и активизировать работы по переселению населения в более безопасные зоны.